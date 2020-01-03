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У Києві судитимуть посадовця Держпраці та адвоката, викритих на хабарі у 60 тис. гривень

У Києві судитимуть посадовця Держпраці та адвоката, викритих на хабарі у 60 тис. гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У Києві завершено слідство відносно посадовця Держпраці та адвоката, який викрили на отриманні хабарі у розмірі 60 тис. гривень. Після ознайомлення з кримінальним провадженням справу передадуть до суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в одержанні 60 тис. гривень неправомірної вигоди керівником одного з підрозділів ГУ Держпраці у Київській області та адвоката, який виступив посередником”, — сказано у повідомленні.

Зазначену суму чиновник вимагав від суб’єкта господарювання за невнесення в акт перевірки виявлених порушень. Посадовця та його спільника — адвоката затримали на “гарячому” одразу після одержання ними грошових коштів.

Чиновнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, адвокату — за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі підозрюваним та їх захисникам відкриті матеріали кримінального провадження, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у Києві судитимуть головного державного інспектора управління Держпраці, який вимагав 10 тисяч гривень хабара.

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