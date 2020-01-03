У Києві судитимуть посадовця Держпраці та адвоката, викритих на хабарі у 60 тис. гривень

КИЇВ. 3 січня. УНН. У Києві завершено слідство відносно посадовця Держпраці та адвоката, який викрили на отриманні хабарі у розмірі 60 тис. гривень. Після ознайомлення з кримінальним провадженням справу передадуть до суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.