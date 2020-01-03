В Киеве будут судить чиновника Гоструда и адвоката, уличенных на взятке в 60 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Киеве завершено следствие в отношении должностного лица Гоструда и адвоката, которых уличили в получении взятки в размере 60 тыс. гривен. После ознакомления с уголовным производством дело передадут в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“Киевской местной прокуратурой № 6 завершено расследование в уголовном производстве по подозрению в получении 60 тыс. гривен неправомерной выгоды руководителем одного из подразделений ГУ Гоструда в Киевской области и адвоката, который выступил посредником”, — говорится в сообщении.
Указанную сумму чиновник требовал от предприятия за невнесение в акт проверки выявленных нарушений. Чиновника и его сообщника — адвоката задержали на “горячем” сразу после получения ими денежных средств.
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, адвокату — по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Сейчас подозреваемым и их защитникам открыты материалы уголовного производства, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Киеве будут судить главного государственного инспектора управления Гоструда, который требовал 10 тыс. гривен взятки.