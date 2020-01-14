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Дело налоговиков Одесской области: подозрение объявили еще одному чиновнику

Киев  •  УНН

 • 16517 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В деле налоговиков Одесской области, в котором накануне уличили в даче взятки в 25 тыс. долларов руководителя региональной налоговой, сообщили о подозрении и.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы НАБУ.

"13 января 2020 года детективы НАБУ... сообщили о подозрении и.о. первого заместителя начальника ГУ ГНС одной из областей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Его вместе с главой региональной ГНС разоблачидли на предложении и предоставлении 25 тыс. долл. США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры", - говорится в сообщении.

По данным следствия, и.о. начальника ГУ ГНС вместе со своим заместителем предложил руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. США. В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в частности уголовной.

"Следователи задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействия" с должностным лицами региональной прокуратуры", - добавили в бюро.

Напомним, 13 января в НАБУ сообщили, что руководителя региональной налоговой разоблачили в предоставлении неправомерной выгоды в 25 тыс. долларов.

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов после этого заявил, что отстраняет все руководство ГНС в Одесской области от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование в отношении проявлений коррупции.

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