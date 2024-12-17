Сильный ветер, дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 17 декабря
Киев • УНН
В Украине 17 декабря ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +12 градусов, объявлен первый уровень опасности.
Сегодня, 17 декабря, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает «Укргидрометцентр», пишет УНН.
Детали
В частности, умеренные дожди прогнозируют в Карпатах, а также в южных областях. На востоке и северо-востоке страны ожидается мокрый снег.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части 7-12°.
В Киеве ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла, а на Киевщине - ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.
Объявлен І уровень опасности, желтый.
Синоптики также предупредили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
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