Силы ПВО работают по целям: в небе Киевщины зафиксированы вражеские БпЛА
Киев • УНН
В Киевской области работают силы ПВО, поскольку в воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники. Жителей призывают оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину.
В Киевской области работают силы ПВО - в небе зафиксировали вражеские беспилотники, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности
В ОВА призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
