Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41 • 15989 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 36992 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 45780 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 47734 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 40551 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 49050 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 61995 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 33847 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 50540 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Силы ПВО работают по целям: в небе Киевщины зафиксированы вражеские БпЛА

Киев • УНН

 • 1986 просмотра

В Киевской области работают силы ПВО, поскольку в воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники. Жителей призывают оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину.

Силы ПВО работают по целям: в небе Киевщины зафиксированы вражеские БпЛА

В Киевской области работают силы ПВО - в небе зафиксировали вражеские беспилотники, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности 

- говорится в сообщении.

В ОВА призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

В Полтавской области работает ПВО20.09.25, 15:21 • 1606 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиевская область
Киевская область