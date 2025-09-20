Сили ППО працюють по цілях: у небі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА
Київ • УНН
У Київській області працюють сили ППО, оскільки в повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники. Мешканців закликають залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватися інформаційної тиші.
У Київській області працюють сили ППО - у небі зафіксували ворожі безпілотники, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку
В ОВА закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.