Силы ПВО уничтожили 32 воздушные цели - КМВА

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“По предварительной информации силы ПВО уничтожили 32 вражеские воздушные цели. Находитесь в укрытиях, воздушная тревога до сих пор продолжается”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что Киевскую область продолжают атаковать вражеские дроны.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко информировал о взрывах в столице и работе ПВО. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.

Напомним, по информации от КМВА обломками уничтоженной ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе Киева. Городской голова Киева Виталий Кличко показал автомобиль, поврежденный обломком вражеской ракеты.