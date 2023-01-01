Силы ПВО уничтожили 32 воздушные цели - КМВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Силы ПВО уничтожили уже 32 вражеские воздушные цели. Об этом сообщили в КМВА, передает УНН.
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“По предварительной информации силы ПВО уничтожили 32 вражеские воздушные цели. Находитесь в укрытиях, воздушная тревога до сих пор продолжается”, — говорится в сообщении.
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Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что Киевскую область продолжают атаковать вражеские дроны.
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко информировал о взрывах в столице и работе ПВО. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.
Напомним, по информации от КМВА обломками уничтоженной ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе Киева. Городской голова Киева Виталий Кличко показал автомобиль, поврежденный обломком вражеской ракеты.