Сили ППО знищили 32 повітряні цілі - КМВА

Цитата

“За попередньою інформацією сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі. Перебувайте в укриттях, повітряна тривога досі триває”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що Київську область продовжують атакувати ворожі дрони.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко інформував про вибухи в столиці та роботу ППО. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО у Київській області.

Нагадаємо, за інформацією від КМВА уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва. Міський голова Києва Віталій Кличко показав автомобіль, який пошкоджений уламком ворожої ракети.