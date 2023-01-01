Сили ППО знищили 32 повітряні цілі - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сили ППО знищили вже 32 ворожі повітряні цілі. Про це повідомили в КМВА, передає УНН.
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“За попередньою інформацією сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі. Перебувайте в укриттях, повітряна тривога досі триває”, — йдеться в повідомленні.
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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що Київську область продовжують атакувати ворожі дрони.
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко інформував про вибухи в столиці та роботу ППО. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО у Київській області.
Нагадаємо, за інформацією від КМВА уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва. Міський голова Києва Віталій Кличко показав автомобіль, який пошкоджений уламком ворожої ракети.