Київщину атакують дрони, наша ППО відпрацьовує - ОВА

Цитата

"Київщину атакують дрони. Стоїмо. Наша ППО відпрацьовує. Перебувайте в безпечних місцях", - зазначив він.

Доповнення

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці та роботу ППО. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО у Київській області.

Нагадаємо

Уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва.