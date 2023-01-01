Київщину атакують дрони, наша ППО відпрацьовує - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що Київську область продовжують атакувати ворожі дрони, передає УНН.
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"Київщину атакують дрони. Стоїмо. Наша ППО відпрацьовує. Перебувайте в безпечних місцях", - зазначив він.
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Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці та роботу ППО. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО у Київській області.
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