Киевскую область атакуют дроны, наша ПВО отрабатывает - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что Киевскую область продолжают атаковать вражеские дроны, передает УНН.
Цитата
"Киевщину атакуют дроны. Стоим. Наша ПВО отрабатывает. Находитесь в безопасных местах", - отметил он.
Дополнение
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе ПВО. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.
Напомним
Обломками уничтоженной ракеты повреждены авто в Шевченковском районе Киева.