Киевскую область атакуют дроны, наша ПВО отрабатывает - ОВА

Цитата

"Киевщину атакуют дроны. Стоим. Наша ПВО отрабатывает. Находитесь в безопасных местах", - отметил он.

Дополнение

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе ПВО. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.

Напомним

Обломками уничтоженной ракеты повреждены авто в Шевченковском районе Киева.