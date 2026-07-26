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Силы обороны Украины поразили в Крыму объект «Черноморнефтегаз» и подтвердили удар по тюменскому НПЗ

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

В ночь на 26 июля украинские военные нанесли удары по объекту «Черноморнефтегаз» в Крыму и тюменскому нефтеперерабатывающему заводу. Также поражен ретранслятор для управления беспилотниками и склад БпЛА.

Силы обороны Украины поразили в Крыму объект «Черноморнефтегаз» и подтвердили удар по тюменскому НПЗ

В ночь на 26 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объекту «Черноморнефтегаз» и ретранслятору управления ударными беспилотниками. Также подтверждено поражение тюменского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По имеющимся данным, в ночь на 26 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника.

Так, нанесено поражение объекту «Черноморнефтегаз» в районе Внуково (АР Крым). Зафиксировано поражение цели. После временной оккупации Крыма захваченные Россией объекты ГАО «Черноморнефтегаз» используются оккупационной администрацией для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов, а также для обеспечения топливно-энергетических потребностей российской оккупационной группировки на полуострове

- говорится в сообщении.

Также поражен наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа «Герань»/«Гербера» в районе Черноморского. По предварительной информации, такие ретрансляторы обеспечивают увеличение дальности, устойчивости и качества управления ударными беспилотными летательными аппаратами, применяемыми противником для атак по территории Украины.

Украинские воины поразили автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который противник использует для военной логистики. Также нанесено поражение складу БПЛА противника в районе Краснопоповки и району сосредоточения живой силы противника в Пурдовке Луганской области

- говорится в сообщении.

Кроме того, подтверждено поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области РФ.

Тюменский НПЗ является одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Западной Сибири. Мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и вооруженных сил Российской Федерации

- говорится в сообщении.

Напомним

Силы специальных операций вместе с повстанцами «Черная Искра» повторно поразили Тюменский НПЗ. Дроны преодолели более 2000 км, на заводе бушует пожар.

Алла Киосак

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