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Силы обороны сбили 69 из более 100 дронов и три ракеты

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Ночью 31 мая россия атаковала Украину 114 воздушными целями, среди которых были дроны Shahed и ракеты Х-59/69. Силы обороны сбили 69 вражеских БПЛА и 3 ракеты.

Силы обороны сбили 69 из более 100 дронов и три ракеты

Украинские военные сбили 69 вражеских БпЛА типа Shahed и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Детали

Сообщается, что в ночь на 31 мая (с 19.30 30 мая) противник атаковал 114-ю средствами воздушного нападения:

  • 107 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ Крыма;
    • 2 реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа) из Белгородской обл. - рф;
      • 2 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. – рф;
        • 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской обл. – рф.

          Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Сумщина и Донетчина.

          Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

          По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежены 69 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. 42 — сбиты огневыми средствами поражения, 30 — локационно утрачены/подавлены РЭБ

          - информируют Воздушные силы.

          Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.

          Ночная атака на Харьков: пострадал человек, в городе пожары31.05.25, 04:59 • 2200 просмотров

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

          Война
          Донецкая область
          Сумская область
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