Силы обороны сбили 69 из более 100 дронов и три ракеты

Украинские военные сбили 69 вражеских БпЛА типа Shahed и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Сообщается, что в ночь на 31 мая (с 19.30 30 мая) противник атаковал 114-ю средствами воздушного нападения:

Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Сумщина и Донетчина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежены 69 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. 42 — сбиты огневыми средствами поражения, 30 — локационно утрачены/подавлены РЭБ