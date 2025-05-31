Силы обороны сбили 69 из более 100 дронов и три ракеты
Киев • УНН
Ночью 31 мая россия атаковала Украину 114 воздушными целями, среди которых были дроны Shahed и ракеты Х-59/69. Силы обороны сбили 69 вражеских БПЛА и 3 ракеты.
Украинские военные сбили 69 вражеских БпЛА типа Shahed и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
Детали
Сообщается, что в ночь на 31 мая (с 19.30 30 мая) противник атаковал 114-ю средствами воздушного нападения:
- 107 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ Крыма;
- 2 реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа) из Белгородской обл. - рф;
- 2 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. – рф;
- 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской обл. – рф.
Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Сумщина и Донетчина.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежены 69 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. 42 — сбиты огневыми средствами поражения, 30 — локационно утрачены/подавлены РЭБ
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.
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