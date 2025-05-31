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Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння
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Сили оборони збили 69 з понад 100 дронів та три ракети

Київ • УНН

 • 660 перегляди

Вночі 31 травня росія атакувала Україну 114 повітряними цілями, серед яких були дрони Shahed і ракети Х-59/69. Сили оборони збили 69 ворожих БпЛА та 3 ракети.

Сили оборони збили 69 з понад 100 дронів та три ракети

Українські військові збили 69 ворожих БпЛА типу Shahed та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Деталі

Повідомляється, що у ніч на 31 травня (із 19.30 30 травня) противник атакував 114-ма засобами повітряного нападу:

  • 107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму;
    • 2 реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської обл. - рф;
      • 2 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. – рф;
        • 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської обл. – рф.

          Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина та Донеччина.

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ

          - інформують Повітряні сили.

          Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.

          Нічна атака на Харків: постраждала людина, у місті пожежі31.05.25, 04:59 • 2322 перегляди

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

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