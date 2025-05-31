Сили оборони збили 69 з понад 100 дронів та три ракети
Київ • УНН
Вночі 31 травня росія атакувала Україну 114 повітряними цілями, серед яких були дрони Shahed і ракети Х-59/69. Сили оборони збили 69 ворожих БпЛА та 3 ракети.
Українські військові збили 69 ворожих БпЛА типу Shahed та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
Деталі
Повідомляється, що у ніч на 31 травня (із 19.30 30 травня) противник атакував 114-ма засобами повітряного нападу:
- 107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму;
- 2 реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської обл. - рф;
- 2 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. – рф;
- 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської обл. – рф.
Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина та Донеччина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.
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