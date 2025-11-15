Силы обороны отошли от позиций вблизи Нововасильевского на Запорожском направлении - ВСУ
Киев • УНН
Силы обороны вывели подразделения из Нововасильевского в Запорожье на более выгодные позиции для обороны. Это решение приняли из-за перегруппировки боевых порядков и изменения конфигурации линии соприкосновения.
Произошел вывод украинских подразделений из населенного пункта Нововасильевское Запорожской области на более выгодные для обороны позиции. Об этом сообщают в Силах обороны Юга Украины, передает УНН.
Подробности
В Запорожье и на юге Днепропетровщины противник не уменьшает интенсивности штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов. За прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях произошло почти четыре десятка боевых столкновений. Противник не прекращает штурмов наших позиций и попыток инфильтрации вглубь украинской обороны
Отмечается, что за минувшие сутки зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов. Вражеские потери составили почти 300 человек личного состава и 58 единиц ВВТ, среди которых – танк, бронетехника, артиллерийские системы различных типов, легкомоторная техника.
"В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого соприкосновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные для обороны позиции. Продолжаются мероприятия блокирования вражеского продвижения и нанесения ему комбинированного огневого поражения", - добавили в Силах обороны.
Напомним
В течение минувших суток 14 ноября, вдоль всей линии фронта зафиксировано 265 боевых столкновений. Больше всего атак россиян Силы обороны отбили на Покровском направлении.