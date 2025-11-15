Сили оборони відійшли від позицій поблизу Нововасилівського на Запорізькому напрямку - ЗСУ
Київ • УНН
Сили оборони вивели підрозділи з Нововасилівського на Запоріжжі на вигідніші позиції для оборони. Це рішення ухвалили через перегрупування бойових порядків та зміну конфігурації лінії зіткнення.
Відбулося виведення українських підрозділів з населеного пункту Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні для оборони позиції. Про це повідомляють у Силах оборони Півдня України, передає УНН.
Деталі
На Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів. Минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках відбулось майже чотири десятки бойових зіткнень. Противник не припиняє штурмів наших позицій і спроб інфільтрації вглиб української оборони
Зазначається, що за минулу добу зафіксовано більше 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Ворожі втрати склали майже 300 чоловік особового складу та 58 одиниць ОВТ, серед яких – танк, бронетехніка, артилерійські системи різних типів, легкомоторна техніка.
"У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції. Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження", - додали в Силах оборони.
Нагадаємо
Протягом минулої доби 14 листопада, вздовж усієї лінії фронту зафіксовано 265 бойових зіткнень. Найбільше атак росіян Сили оборони відбили на Покровському напрямку.