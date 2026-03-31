В сети распространяется информация о якобы оккупации населенного пункта Васюковка. Эта информация не соответствует действительности, наши подразделения сохраняют контроль в этом населенном пункте, наносят врагу постоянное и эффективное огневое поражение. Об этом сообщает группировка войск "Восток", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вражеская пехота, осуществляющая попытки инфильтрации, своевременно выявляется и преимущественно уничтожается еще на подходе к нашим позициям. Осуществляются поисково-ударные действия.

В районе Свято-Покровского наши подразделения, с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих и лучшего взаимодействия, несколько недель назад отошли на позиции западнее населенного пункта - говорится в сообщении.

Дроновые подразделения и артиллерия сохраняют постоянный огневой контроль за населенным пунктом и подходами к нему.

В населенном пункте Гришино и его окрестностях ситуация остается сложной. Враг не сумел обойти Гришино и пытается атаковать непосредственно в населенном пункте. Силы обороны отбивают многочисленные атаки, в которых враг задействует пехотные группы и периодически - легкую технику (квадроциклы, мотоциклы).

Украинские подразделения сдерживают противника, удерживают определенные рубежи и блокируют продвижение противника с востока в центр Гришино.

За последнее время враг потерял несколько позиций в населенном пункте.

Сообщения, распространяемые различными общественными организациями, в частности "Deep State", являются их собственной трактовкой ситуации и не отражают в полной мере реалии на поле боя. Призываем проверять информацию и доверять официальным источникам - добавили в УВ "Восток".

