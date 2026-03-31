Силы обороны отошли из района Свято-Покровского несколько недель назад, а в Васюковке сохраняют контроль - УВ "Восток"
Киев • УНН
Силы обороны сохраняют контроль над Васюковкой и отбивают атаки в Гришино. Отход от Свято-Покровского на западные позиции произошел несколько недель назад.
В сети распространяется информация о якобы оккупации населенного пункта Васюковка. Эта информация не соответствует действительности, наши подразделения сохраняют контроль в этом населенном пункте, наносят врагу постоянное и эффективное огневое поражение. Об этом сообщает группировка войск "Восток", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что вражеская пехота, осуществляющая попытки инфильтрации, своевременно выявляется и преимущественно уничтожается еще на подходе к нашим позициям. Осуществляются поисково-ударные действия.
В районе Свято-Покровского наши подразделения, с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих и лучшего взаимодействия, несколько недель назад отошли на позиции западнее населенного пункта
Дроновые подразделения и артиллерия сохраняют постоянный огневой контроль за населенным пунктом и подходами к нему.
В населенном пункте Гришино и его окрестностях ситуация остается сложной. Враг не сумел обойти Гришино и пытается атаковать непосредственно в населенном пункте. Силы обороны отбивают многочисленные атаки, в которых враг задействует пехотные группы и периодически - легкую технику (квадроциклы, мотоциклы).
Украинские подразделения сдерживают противника, удерживают определенные рубежи и блокируют продвижение противника с востока в центр Гришино.
За последнее время враг потерял несколько позиций в населенном пункте.
Сообщения, распространяемые различными общественными организациями, в частности "Deep State", являются их собственной трактовкой ситуации и не отражают в полной мере реалии на поле боя. Призываем проверять информацию и доверять официальным источникам
