Сили оборони відійшли з району Свято-Покровського кілька тижнів тому, а у Васюківці зберігають контроль - УВ "Схід"
Київ • УНН
Сили оборони зберігають контроль над Васюківкою та відбивають атаки у Гришиному. Відхід від Свято-Покровського на західні позиції відбувся кілька тижнів тому.
У мережі поширюється інформація про начебто окупацію населеного пункту Васюківка. Ця інформація не відповідає дійсності, наші підрозділи зберігають контроль у цьому населеному пункті, завдають ворогу постійне та ефективне вогневе ураження. Про це повідомляє угруповання військ "Схід", пише УНН.
Деталі
Зазначається, що ворожа піхота, яка здійснює спроби інфільтрації, вчасно виявляється і переважно знищується ще на підході до наших позицій. Здійснюються пошуково-ударні дії.
У районі Свято-Покровського наші підрозділи, з метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців та кращої взаємодії, декілька тижнів тому відійшли на позиції західніше населеного пункту
Дронові підрозділи та артилерія зберігають постійний вогневий контроль за населеним пунктом та підходами до нього.
У населеному пункті Гришине та його околицях ситуація залишається складною. Ворог не зумів обійти Гришине і намагається атакувати безпосередньо у населеному пункті. Сили оборони відбивають чисельні атаки, у яких ворог задіює піхотні групи та періодично - легку техніку (квадроцикли, мотоцикли).
Українські підрозділи стримують противника, утримують визначені рубежі та блокують просування противника зі сходу в центр Гришиного.
За останній час ворог втратив кілька позицій у населеному пункті.
Повідомлення, які поширюються різноманітними громадськими організаціями, зокрема "Deep State", є їх власним трактуванням ситуації і не відображають у повній мірі реалії на полі бою. Закликаємо перевіряти інформацію та довіряти офіційним джерелам
