Глава Кремля Владимир Путин - "абсурдный лидер международного консерватизма". Он использует традиционализм как оружие, чтобы склонить на свою сторону западных правых. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian, передает УНН.

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Радослав Сикорский предупредил, что Путин пытается склонить на свою сторону правых в Европе и США, используя традиционализм как оружие.

Он - абсурдный лидер международного консерватизма. Мы говорим о полковнике КГБ. Я думаю, что россияне около 15 лет назад провели определенный опрос, а может, они просто заметили, что по некоторым вопросам, таким как отношение к гомосексуализму, полу, ко всем видам идентичностей, можно вбить клинья в наши общества объяснил Сикорский.

Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский