Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
hardianХранитель
yevropaЕвропа
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
polshaПольша
Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  105312 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  139242 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  152087 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  151561 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161384 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  141220 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125493 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116623 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  108072 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101914 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Новости по теме
Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

  •  1346 просмотра
12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

  •  2980 просмотра
В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

  •  4775 просмотра
27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

  •  3472 просмотра
Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона

Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона

  •  6242 просмотра
The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

  •  8074 просмотра
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

  •  10350 просмотра
Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым

Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым

  •  8301 просмотра
Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы

Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы

  •  9050 просмотра
КНДР планирует запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня

КНДР планирует запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня

  •  10111 просмотра

Популярные

Reuters: США будут участвовать в Саммите мира

Reuters: США будут участвовать в Саммите мира

  •  22812 просмотра
Леса Лиманщины ежедневно уничтожаются из-за обстрелов со стороны врага

Леса Лиманщины ежедневно уничтожаются из-за обстрелов со стороны врага

  •  27242 просмотра
В Молдове партии договорились приближать вступление страны в ЕС

В Молдове партии договорились приближать вступление страны в ЕС

  •  30295 просмотра
В столице произошла массовая драка: есть задержанные

В столице произошла массовая драка: есть задержанные

  •  32109 просмотра
Графики отключений: в ДТЭК рассказали о лимитах на электроэнергию для Киева

Графики отключений: в ДТЭК рассказали о лимитах на электроэнергию для Киева

  •  64113 просмотра

Публикации

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

  •  139244 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  240291 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:00  •  231528 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  307741 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  343230 просмотра

Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента России Владимира Путина в использовании традиционализма как оружия для воздействия на западных правых и назвал его «абсурдным лидером международного консерватизма».

Общество •   •  1346 просмотра
Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

12 человек, в том числе 6 пассажиров и 6 членов экипажа, получили ранения после того, как самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший из Дохи в Дублин, попал в турбулентность во время полета над Турцией.

Общество •   •  2980 просмотра
12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

Нефтебаза в Орловской области России загорелась после того, как на нее врезались два беспилотника, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Общество •   •  4775 просмотра
В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

Сегодня, 27 мая, отмечается День неотложной медицинской помощи. Событие основано не честь того, что именно 27 мая в Лондоне был подписан акт Европейского общества экстренной медицины.

УНН Lite •   •  3472 просмотра
27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона

Почти 800 000 человек были эвакуированы из уязвимых районов Бангладеш из-за приближения мощного циклона над Бенгальским заливом.

Общество •   •  6242 просмотра
Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона

The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

Поставки снарядов из ЕС для Украины задерживаются из-за дефицита взрывчатки и ограниченности производственных мощностей в Европе.

Война •   •  8074 просмотра
The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретились в Сеуле на первых за четыре года трехсторонних переговорах, чтобы возобновить диалог по вопросам торговли, безопасности, экономики, науки, технологий, межчеловеческих обменов, здравоохранения и старения.

Экономика •   •  10350 просмотра
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым

53-летний посол Франции в Шри-Ланке Жан-Франсуа Пакте был найден мертвым в своей официальной резиденции, подозревается, что он умер от остановки сердца, местная полиция проводит расследование и планирует провести вскрытие.

Здоровье •   •  8301 просмотра
Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым

Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы

Гитанас Науседа был переизбран на второй срок на пост президента Литвы, и Владимир Зеленский поздравил его с победой.

политика •   •  9050 просмотра
Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы

КНДР планирует запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня

Северная Корея уведомила Японию о планах запуска спутника в период с 27 мая по 4 июня в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон.

политика •   •  10111 просмотра
КНДР планирует запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня