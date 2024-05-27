Сікорський: путін як зброю використовує традиціоналізм
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звинуватив президента Росії Володимира Путіна у використанні традиціоналізму як зброї для впливу на західних правих і назвав його «абсурдним лідером міжнародного консерватизму»
Очільник Кремля Володимир Путін – "абсурдний лідер міжнародного консерватизму". Він використовує традиціоналізм як зброю, щоб схилити на свій бік західних правих. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю The Guardian, передає УНН.
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Радослав Сікорський попередив, що Путін намагається схилити на свій бік правих у Європі та США, використовуючи традиціоналізм як зброю.
Він – абсурдний лідер міжнародного консерватизму. Ми говоримо про полковника КДБ. Я думаю, що росіяни близько 15 років тому провели певне опитування, а може, вони просто помітили, що з деяких питань, таких як ставлення до гомосексуалізму, статі, до всіх видів ідентичностей, можна вбити клини в наші суспільства
Американці пообіцяли росіянам уразити усі їхні позиції в Україні, якщо ті підірвуть ядерку - Сікорський25.05.24, 12:39 • 110004 перегляди