Сийярто повторил предложение провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Венгрии

Эксклюзив
12:55 • 500 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 3962 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 2406 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 10609 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 29131 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 39138 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 42802 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 67943 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 169343 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 71593 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 27981 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 3972 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 28155 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 84357 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 169357 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 137138 просмотра
Сийярто повторил предложение провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Венгрии

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил готовность страны принять мирные переговоры между Россией и Украиной. Венгрия готова обеспечить надлежащие условия для их проведения.

Сийярто повторил предложение провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил предложение Венгрии провести мирные переговоры между Россией и Украиной.

Об этом Сийярто заявил в ежедневном подкасте на Facebook, сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

"Если мы нужны, мы готовы обеспечить надлежащие справедливые и безопасные условия для таких мирных переговоров. Мы будем рады, если сможем способствовать успеху мирных усилий", - сказал Сийярто.

Напомним

Белый дом планирует возможную трехстороннюю встречу между президентами США, России и Украины в столице Венгрии Будапеште как следующий шаг в переговорах по прекращению войны. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Петер Сийярто
Белый дом
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина
Facebook