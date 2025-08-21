Сийярто повторил предложение провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил предложение Венгрии провести мирные переговоры между Россией и Украиной.

Об этом Сийярто заявил в ежедневном подкасте на Facebook, сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

"Если мы нужны, мы готовы обеспечить надлежащие справедливые и безопасные условия для таких мирных переговоров. Мы будем рады, если сможем способствовать успеху мирных усилий", - сказал Сийярто.

Напомним

Белый дом планирует возможную трехстороннюю встречу между президентами США, России и Украины в столице Венгрии Будапеште как следующий шаг в переговорах по прекращению войны.