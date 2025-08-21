Сіярто повторив пропозицію провести мирні переговори між росією та Україною в Угорщині

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
12:55 • 756 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 4648 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 2724 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 10867 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 29605 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 39568 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 43206 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 68290 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 170000 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 71697 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Публікації
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 4678 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 29062 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 84874 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 170030 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 137628 перегляди
Сіярто повторив пропозицію провести мирні переговори між росією та Україною в Угорщині

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив готовність країни прийняти мирні переговори між Росією та Україною. Угорщина готова забезпечити належні умови для їх проведення.

Сіярто повторив пропозицію провести мирні переговори між росією та Україною в Угорщині

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив пропозицію Угорщини провести мирні переговори між росією та Україною.

Про це Сіярто заявив у щоденному подкасті на Facebook, повідомляє The Telegraph, передає УНН.

Деталі

"Якщо ми потрібні, ми готові забезпечити належні справедливі та безпечні умови для таких мирних переговорів. Ми будемо раді, якщо зможемо сприяти успіху мирних зусиль", - сказав Сіярто.

Нагадаємо

Білий дім планує можливу тристоронню зустріч між президентами США, росії та України в столиці Угорщини Будапешті як наступний крок у переговорах щодо припинення війни. 

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Дейлі телеграф
Петер Сіярто
Білий дім
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна
Facebook