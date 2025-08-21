Сіярто повторив пропозицію провести мирні переговори між росією та Україною в Угорщині
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив готовність країни прийняти мирні переговори між Росією та Україною. Угорщина готова забезпечити належні умови для їх проведення.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив пропозицію Угорщини провести мирні переговори між росією та Україною.
Про це Сіярто заявив у щоденному подкасті на Facebook, повідомляє The Telegraph, передає УНН.
Деталі
"Якщо ми потрібні, ми готові забезпечити належні справедливі та безпечні умови для таких мирних переговорів. Ми будемо раді, якщо зможемо сприяти успіху мирних зусиль", - сказав Сіярто.
Нагадаємо
Білий дім планує можливу тристоронню зустріч між президентами США, росії та України в столиці Угорщини Будапешті як наступний крок у переговорах щодо припинення війни.