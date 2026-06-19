Сибига: Украина не просто наносит удары по россии, а делает это украинским оружием

Украина не просто наносит удары по россии, а делает это украинским оружием, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Украина не просто наносит удары по россии. Она делает это украинским оружием. путинская пропаганда всегда рассказывала россиянам, что они воюют со всем "коллективным Западом", а не только с Украиной. Это имело целью скрыть унижение путина и объяснить, почему эта война длится дольше, чем Первая мировая. Война против страны, которая, по его словам, не существовала и должна была развалиться еще годы назад. Но сейчас особенно показательно, что все 100% дальнобойных ударов по москве и другим регионам россии наносятся... оружием украинского производства - заявил Сибига в X.

"Российской пропаганде будет трудно вписать это в свою ложь", - указал министр.

И отметил: "путин не просто просчитался, когда напал на Украину. Он совершил историческую ошибку. С каждым месяцем его отказы признать это и прекратить войну ситуация для него и его режима будет только ухудшаться".

"В любой момент времени у путина есть выход. Ему просто нужно приказать своим оккупационным войскам прекратить огонь и остановить войну", - подчеркнул министр.

Напомним

россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. Поражения произошли, в частности ударными беспилотниками FP-1, производства украинской компании Fire Point. Российская система ПВО "Панцирь" оказалась неспособной эффективно противодействовать дронам.

Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в московской области и краснодарском крае рф было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля.