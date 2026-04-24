Сибига призвал страны Африки остановить вербовку их граждан в армию рф

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на информацию о вербовке россиянами иностранных граждан для участия в войне - в частности, речь идет о гражданах Кении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отметил министр, настало время не только Кении, но и правительствам других стран Африки "решительно противодействовать незаконной вербовке, а не просить москву об услугах".

Это еще один печальный урок того, как россия "уважает" договоренности. Ее обещания кенийской стороне (не привлекать ее граждан к войне с Украиной - ред.) были просто ложью - заявил Сибига.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о гражданах Кении, которые были завербованы в российскую армию и брошены в боевые операции в районе населенного пункта Боровая на Харьковщине. Разведка озвучила данные о почти трех тысячах африканцев в составе российской армии.

Один из этих наемников - Ньямбура Эрик Мванги, 2003 года рождения - был ликвидирован Силами обороны Украины.

Еще раньше Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор российских оккупантов об убийстве пяти захватчиков африканским наемником. По данным перехвата, россияне теряют контроль над привлеченными к войне иностранцами.