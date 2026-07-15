Сибига призвал Сенат США как можно скорее рассмотреть законопроект о санкциях против рф

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что обновленный двухпартийный законопроект о санкциях против россии ожидает рассмотрения в Сенате США. По его словам, принятие документа усилит давление на российскую экономику и будет способствовать достижению прочного мира в Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Обновленный двухпартийный законопроект о санкциях против россии, разработанный в тесной координации с Белым домом, теперь ожидает своевременного рассмотрения в Сенате Соединенных Штатов. Его быстрое принятие станет мощным сигналом американского лидерства, существенно усилит давление на военную экономику россии и поможет создать условия для прочного мира в Украине

Кроме того, Андрей Сибига отметил, что продвижение этого законодательства также станет данью памяти покойного сенатора США Линдси Грэма, который поддерживал Украину.

Это также станет достойной данью памяти покойного сенатора Линдси Грэма, чья непоколебимая преданность стратегическому партнерству между США и Украиной, а также последовательная борьба за решительные санкции против кремля, оставили весомый след. Продвижение этого законодательства почтит как его наследие, так и двухпартийную традицию американского лидерства в защите свободы от агрессии