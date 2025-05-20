Сибига призвал к дальнейшему давлению на россию и предложил Венгрии возобновить консультации - МИД

В Брюсселе глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига лично принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Он поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины, в частности 17 пакетов санкций против россии, и призвал усилить давление на государство-агрессора, пишет УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В этот критический момент Европе необходима срочная и полная дипломатическая мобилизация для достижения режима тишины и безоговорочного, безусловного перемирия, которое станет первым фундаментальным шагом на пути к установлению справедливого и всеобъемлющего мира для Украины - подчеркнул Сибига.

В частности, Сибига отметил необходимость усиления дальнейшего давления на россию, пока кремль не согласится на предложение США о перемирии. Он напомнил, что перемирие уже одобрила Украина, а союзники подробно обсудили дополнительные шаги для достижения этой цели.

Европе пора снова продемонстрировать лидерство. Чем больше шагов для усиления давления на россию и поддержки Украины вы можете сделать сейчас, тем лучше - заявил министр.

Министр Сибига также выразил благодарность европейским партнерам за принятие 17-го пакета санкций против государства-агрессора. Он призвал к дальнейшим санкционным мерам, в частности ограничению цены на российскую нефть, полному ограничению использования российских энергоносителей в Европе, полным секторальным санкциям против всех российских банков и центробанка рф. Также он призвал к более строгим вторичным санкциям.

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Предельная цена на российскую нефть должна составлять 30 долларов США. Сейчас мы на том этапе, когда совместными усилиями можем нанести разрушительный удар по экономике России, принудив ее к миру - подчеркнул глава МИД.

"Домашнее задание" для Украины

Сибига во время заседания напомнил, что Украина выполнила "домашнее задание" и завершила необходимые процедуры для открытия трех переговорных кластеров на пути к вступлению нашего государства в ЕС. Министр отметил, что они должны быть открыты как можно скорее, чтобы ускорить вступительные переговоры.

Также во время заседания Андрей Сибига напрямую обратился к венгерским коллегам с четким предложением возобновить двусторонние консультации для решения всех вопросов, которые создают проблемы между двумя государствами.

Также отдельное внимание участники заседания уделили укреплению Украины и ее обороноспособности. Сибига отметил, что параллельно с давлением на россию надо повысить уровень оборонной поддержки Украины, а также выразил глубокую благодарность европейским союзникам за их помощь. Отдельно он отметил оборонные инициативы главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Министр призвал к предоставлению дополнительных пакетов оборонной помощи, с особым приоритетом на противовоздушную оборону, артиллерийские снаряды, РЭБ и дроны, и другое оборудование. Он также обратился к странам ЕС с призывом увеличить инвестиции в оборонную промышленность Украины, напомнил, что украинский ОПК способен произвести в этом году дополнительное вооружение на 15 миллиардов евро в случае наличия дополнительного финансирования - сообщили в МИД.

Дополнение

Сибига заявил, что Венгрия единственная блокирует открытие кластеров для вступления Украины в ЕС. Он предложил Венгрии консультации и дополнительное финансирование оборонного сектора на 15 млрд евро.