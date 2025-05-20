Сибіга закликав до подальшого тиску на росію та запропонував Угорщині відновити консультації - МЗС

У Брюсселі глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга особисто взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Він подякував європейським партнерам за підтримку України, зокрема 17 пакет санкцій проти росії, та закликав посилити тиск на державу-агресора, пише УНН з посиланням на МЗС.

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У цей критичний момент Європі необхідна термінова і повна дипломатична мобілізація задля досягнення режиму тиші та беззастережного, безумовного перемир’я, що стане першим фундаментальним кроком на шляху до встановлення справедливого і всеосяжного миру для України - наголосив Сибіга.

Зокрема, Сибіга наголосив на необхідності посилення подальшого тиску на росію, доки кремль не згодиться на пропозицію США щодо перемир’я. Він нагадав, що перемир’я вже схвалила Україна, а союзники детально обговорили додаткові кроки задля досягнення цієї мети.

Європі час знову продемонструвати лідерство. Чим більше кроків для посилення тиску на росію та підтримки України ви можете зробити зараз, тим краще - заявив міністр.

Міністр Сибіга також висловив подяку європейським партнерам за ухвалення 17-го пакета санкцій проти держави-агресора. Він закликав до подальших санкційних заходів, зокрема обмеження ціни на російську нафту, повного обмеження використання російських енергоносіїв в Європі, повних секторальних санкцій проти всіх російських банків і центробанку рф. Також він закликав до суворіших вторинних санкцій.

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Гранична ціна на російську нафту має становити 30 доларів США. Зараз ми на тому етапі, коли спільними зусиллями можемо завдати руйнівного удару по економіці Росії, примусивши її до миру - підкреслив глава МЗС.

"Домашнє завдання" для України

Сибіга під час засідання нагадав, що Україна виконала "домашнє завдання" та завершила необхідні процедури для відкриття трьох переговорних кластерів на шляху до вступу нашої держави до ЄС. Міністр наголосив, що вони мають бути відкриті якнайшвидше, щоб прискорити вступні переговори.

Також під час засідання Андрій Сибіга напряму звернувся до угорських колег із чіткою пропозицією відновити двосторонні консультації для вирішення усіх питань, які створюють проблеми між двома державами.

Також окрему увагу учасники засідання приділили зміцненню України та її оборонних спроможностей. Сибіга зазначив, що паралельно з тиском на росію треба підвищити рівень оборонної підтримки України, а також висловив глибоку вдячність європейським союзникам за їхню допомогу. Окремо він відзначивши оборонні ініціативи глави європейської дипломатії Каї Каллас.

Міністр закликав до надання додаткових пакетів оборонної допомоги, з особливим пріоритетом на протиповітряну оборону, артилерійські снаряди, РЕБ і дрони, та інше обладнання. Він також звернуся до країн ЄС із закликом збільшити інвестиції в оборонну промисловість України, нагадав, що український ОПК здатен виробити цього року додаткове озброєння на 15 мільярдів євро у разі наявності додаткового фінансування - повідомили в МЗС.

Доповнення

Сибіга заявив, що Угорщина єдина блокує відкриття кластерів для вступу України в ЄС. Він запропонував Угорщині консультації та додаткове фінансування оборонного сектору на 15 млрд євро.