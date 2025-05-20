Україна планує призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”
Ексклюзив
14:51 • 13502 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
14:05 • 33786 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
12:52 • 89557 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
12:13 • 42074 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 87544 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Ексклюзив
20 травня, 07:47 • 52194 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

20 травня, 05:58 • 175326 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 94733 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 156684 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 110260 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.7м/с
76%
745мм
Популярнi новини

Рютте про роль Трампа у врегулюванні війни рф проти України: фактично усунув глухий кут

20 травня, 09:43 • 15771 перегляди

В Україні очікується тепла погода з "ідеальною" температурою - Діденко

20 травня, 09:58 • 9942 перегляди

Бельгія планує передати F-16 Україні раніше терміну та розглядає участь у миротворчій місії

12:03 • 12381 перегляди

ЄС розкрив зміст 17-го пакету санкцій проти росії

12:57 • 23779 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

14:33 • 43012 перегляди
Публікації

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

14:33 • 43388 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

12:52 • 89583 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 87568 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 175344 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 150717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Фіала

Джо Байден

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Іспанія

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 110761 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 78804 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 75298 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 158594 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 160786 перегляди
Актуальне

The Washington Post

F-16 Fighting Falcon

Самохідна гаубиця CAESAR

Telegram

Шахед-136

Україна планує призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Андрій Сибіга зустрівся з Ахмедом Аттафом для обговорення двосторонніх відносин та мирних зусиль. Україна має намір призначити посла в Алжирі для зміцнення зв'язків.

Україна планує призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із алжирським колегою Ахмедом Аттафом. Сторони обговорили двосторонні відносини, розширення співпраці, а також призначення посла України в Алжирі, щоб зміцнити відносини між країнами. Про це Сибіга написав в соцмережі Х, передає УНН.

Із задоволенням зустрівся у Брюселі з міністром закордонних справ Алжиру Ахмедом Аттафом, щоб обговорити шляхи максимізації потенціалу наших двосторонніх відносин та роль Алжиру в просуванні мирних зусиль. Ми прагнемо розширити співпрацю у сфері торгівлі, освіти, технологій та інших сферах. Я підтвердив наш намір призначити посла в Алжирі найближчим часом з метою зміцнення наших двосторонніх відносин 

- написав Сибіга.

Він зазначив, що також обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій, регіональну безпеку та шляхи зміцнення зв'язків України з Африканським Союзом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський призначив Джелялова Нарімана послом України у Туреччині.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Алжир
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$65.63
Bitcoin
$105,215.30
S&P 500
$5,947.08
Tesla
$350.78
Газ TTF
$36.88
Золото
$3,281.85
Ethereum
$2,477.66