Україна планує призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із алжирським колегою Ахмедом Аттафом. Сторони обговорили двосторонні відносини, розширення співпраці, а також призначення посла України в Алжирі, щоб зміцнити відносини між країнами. Про це Сибіга написав в соцмережі Х, передає УНН.

Із задоволенням зустрівся у Брюселі з міністром закордонних справ Алжиру Ахмедом Аттафом, щоб обговорити шляхи максимізації потенціалу наших двосторонніх відносин та роль Алжиру в просуванні мирних зусиль. Ми прагнемо розширити співпрацю у сфері торгівлі, освіти, технологій та інших сферах. Я підтвердив наш намір призначити посла в Алжирі найближчим часом з метою зміцнення наших двосторонніх відносин - написав Сибіга.

Він зазначив, що також обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій, регіональну безпеку та шляхи зміцнення зв'язків України з Африканським Союзом.

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