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Украина планирует назначить посла в Алжире в ближайшее время - Сибига

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Андрей Сибига встретился с Ахмедом Аттафом для обсуждения двусторонних отношений и мирных усилий. Украина намерена назначить посла в Алжире для укрепления связей.

Украина планирует назначить посла в Алжире в ближайшее время - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом. Стороны обсудили двусторонние отношения, расширение сотрудничества, а также назначение посла Украины в Алжире, чтобы укрепить отношения между странами. Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает УНН.

С удовольствием встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом, чтобы обсудить пути максимизации потенциала наших двусторонних отношений и роль Алжира в продвижении мирных усилий. Мы стремимся расширить сотрудничество в сфере торговли, образования, технологий и других сферах. Я подтвердил наше намерение назначить посла в Алжире в ближайшее время с целью укрепления наших двусторонних отношений 

- написал Сибига.

Он отметил, что также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, региональную безопасность и пути укрепления связей Украины с Африканским Союзом.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Джелялова Наримана послом Украины в Турции.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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