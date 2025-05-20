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Сибіга: Угорщина лишається єдиною перепоною на шляху до переговорів з ЄС

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Андрій Сибіга заявив, що Угорщина єдина блокує відкриття кластерів для вступу України в ЄС. Він запропонував Угорщині консультації та додаткове фінансування оборонного сектору на 15 млрд євро.

Сибіга: Угорщина лишається єдиною перепоною на шляху до переговорів з ЄС

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина залишається єдиною країною, яка блокує відкриття кластерів у межах переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це він повідомив по завершенню участі в засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Україна виконує свою домашню роботу. Ми завершили необхідні процедури і готові до відкриття трьох кластерів. Я звернувся під час засідання до наших угорських колег з прямою пропозицією відновити консультації для того, щоб прискорити цей процес

- зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Україна вже впровадила найвищі стандарти захисту прав національних меншин та готова дотримуватися всіх вимог ЄС і Ради Європи у цій сфері. За його словами, жодна країна ЄС чи НАТО не має права зловживати своїм статусом.

Ми все виконали. На сьогодні блокує лише угорська сторона. Тому сигнал дуже простий. Давайте шукати дипломатичне, конструктивне вирішення. Ми до цього готові і, відповідно, я запропонував продовжити цей діалог, який вже відбувався

- додав міністр.

Окрім цього, Сибіга під час засідання озвучив потребу України у додатковому фінансуванні оборонного сектору. 

Я озвучив цифру дефіциту, яка на сьогодні існує, щоб задіяти всі потужності нашої оборонної сфери на повну міру. Мова йде про 15 млрд євро

 - наголосив міністр.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що за словами єврокомісара з питань розширення Марти Кос, відкриття першого кластеру у межах перемовин України про вступ до ЄС може стати поштовхом до подолання розбіжностей з Угорщиною, яка наразі стримує євроінтеграцію України через занепокоєння щодо прав нацменшин.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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