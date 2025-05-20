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Відкриття першого кластеру переговорів з ЄС може допомогти подолати розбіжності з Угорщиною щодо нацменшин - єврокомісар

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Єврокомісар Кос заявила, що відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС може допомогти вирішити розбіжності з Угорщиною. Україна виконала всі вимоги для відкриття кластера.

Відкриття першого кластеру переговорів з ЄС може допомогти подолати розбіжності з Угорщиною щодо нацменшин - єврокомісар

Відкриття першого кластеру у межах перемовин України про вступ до ЄС може стати поштовхом до подолання розбіжностей з Угорщиною, яка наразі стримує євроінтеграцію України через занепокоєння щодо прав нацменшин. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ у вівторок, передає УНН.

Деталі 

"Україна виконала своє домашнє завдання. Отже, вона готова до того, щоб перший кластер був відкритим. І тепер Рада має всі елементи для ухвалення рішення", - заявила Кос.

Вона наголосила, що минулого тижня Єврокомісія повторно направила на розгляд Ради ЄС документи щодо другого і шостого кластерів для України та Молдови. У разі збереження нинішніх темпів, всі скринінги можуть бути завершені до осені.

"Якщо ми продовжимо працювати з такою ж швидкістю, як і зараз, то зможемо провести всі скринінги до осені. І це також буде меседжем для України. Залишайтеся сильними, продовжуйте боротися, продовжуйте захищати або боротися з корупцією і, звичайно ж, дбайте про верховенство права", - додала єврокомісар.

Також, за її словами, захист прав меншин є ключовою складовою переговорного процесу.

"Робота з меншинами або їх захист є фундаментально важливим для Європейського Союзу, і це дуже важлива частина переговорів. Тому, на мою думку, було б дуже добре, якби ми могли відкрити перший кластер, який дасть Угорщині можливість отримати всі відповіді або вирішити проблеми, які виникають у них щодо їхньої меншини в Україні", - пояснила Кас.

Нагадаємо 

Раніше Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що уряд затвердив дорожні карти для відкриття першого кластеру переговорів України про вступ до ЄС та відповідну переговорну позицію.

Таким чином, як відзначили в офісі віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Україна завершила внутрішньодержавні процедури для відкриття перемовин з ЄС за першим кластером.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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