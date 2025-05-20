Открытие первого кластера переговоров с ЕС может помочь преодолеть разногласия с Венгрией по нацменьшинствам - еврокомиссар

Открытие первого кластера в рамках переговоров Украины о вступлении в ЕС может стать толчком к преодолению разногласий с Венгрией, которая сейчас сдерживает евроинтеграцию Украины из-за беспокойства по поводу прав нацменьшинств. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам во вторник, передает УНН.

Детали

"Украина выполнила свое домашнее задание. Следовательно, она готова к тому, чтобы первый кластер был открыт. И теперь Совет имеет все элементы для принятия решения", - заявила Кос.

Она подчеркнула, что на прошлой неделе Еврокомиссия повторно направила на рассмотрение Совета ЕС документы по второму и шестому кластерам для Украины и Молдовы. В случае сохранения нынешних темпов, все скрининги могут быть завершены до осени.

"Если мы продолжим работать с такой же скоростью, как и сейчас, то сможем провести все скрининги до осени. И это также будет месседжем для Украины. Оставайтесь сильными, продолжайте бороться, продолжайте защищать или бороться с коррупцией и, конечно же, заботьтесь о верховенстве права", - добавила еврокомиссар.

Также, по ее словам, защита прав меньшинств является ключевой составляющей переговорного процесса.

"Работа с меньшинствами или их защита является фундаментально важным для Европейского Союза, и это очень важная часть переговоров. Поэтому, по моему мнению, было бы очень хорошо, если бы мы могли открыть первый кластер, который даст Венгрии возможность получить все ответы или решить проблемы, которые возникают у них в отношении их меньшинства в Украине", - пояснила Кас.

Напомним

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило дорожные карты для открытия первого кластера переговоров Украины о вступлении в ЕС и соответствующую переговорную позицию.

Таким образом, как отметили в офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Украина завершила внутригосударственные процедуры для открытия переговоров с ЕС по первому кластеру.