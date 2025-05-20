Сибига: Венгрия остается единственным препятствием на пути к переговорам с ЕС

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия остается единственной страной, которая блокирует открытие кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил по завершению участия в заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Украина выполняет свою домашнюю работу. Мы завершили необходимые процедуры и готовы к открытию трех кластеров. Я обратился во время заседания к нашим венгерским коллегам с прямым предложением возобновить консультации для того, чтобы ускорить этот процесс - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина уже внедрила самые высокие стандарты защиты прав национальных меньшинств и готова соблюдать все требования ЕС и Совета Европы в этой сфере. По его словам, ни одна страна ЕС или НАТО не имеет права злоупотреблять своим статусом.

Мы все выполнили. На сегодня блокирует только венгерская сторона. Поэтому сигнал очень простой. Давайте искать дипломатическое, конструктивное решение. Мы к этому готовы и, соответственно, я предложил продолжить этот диалог, который уже происходил - добавил министр.

Кроме этого, Сибига во время заседания озвучил потребность Украины в дополнительном финансировании оборонного сектора.

Я озвучил цифру дефицита, которая на сегодня существует, чтобы задействовать все мощности нашей оборонной сферы в полную меру. Речь идет о 15 млрд евро - подчеркнул министр.

Напомним

Ранее УНН писал, что по словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, открытие первого кластера в рамках переговоров Украины о вступлении в ЕС может стать толчком к преодолению разногласий с Венгрией, которая сейчас сдерживает евроинтеграцию Украины из-за беспокойства о правах нацменьшинств.