Сибига принял посла Японии в Украине: о чем говорили дипломаты

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига принял посла Японии в Украине Мацуду Кунинори. О ходе дипломатической встречи рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

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Андрей Сибига выразил поблагодарил японцев за непоколебимую поддержку и предоставленную Украине помощь, общая сумма которой достигла 12 млрд долл. США.

Сибига также проинформировал Мацуду Кунинори о насущных потребностях Украины в усилении обороны для защиты гражданского населения и инфраструктуры, а также необходимости поддержки энергетического сектора.

В фокусе разговора дипломатов была подготовка саммита Мира в Швейцарии и поддержка Японией Украинской формулы мира.

Также стороны отметили высокую динамику украинско-японских контактов, в частности субстантивный характер встречи министров иностранных дел Украины и Японии в рамках заседания руководителей внешнеполитических ведомств G7.