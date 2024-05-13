Сибига обсудил с заместителем главы МИД Новой Зеландии укрепление поддержки Украины и Саммит мира

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провел онлайн-встречу с заместителем главы МИД Новой Зеландии Тахамоаной Макферсоном. Дипломаты обсудили усиление помощи Украине и подготовку к Саммиту мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД.

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Как сообщается, Андрей Сибига выразил благодарность за всестороннюю поддержку Новой Зеландии в противостоянии Украины российской вооруженной агрессии.

Дипломаты отметили важность продолжения положительной динамики двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях и согласовали дальнейшие шаги в этом направлении.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления поддержки Украины со стороны Новой Зеландии.

Особое внимание уделили подготовке двух государств к Глобальному Саммиту мира в июне.

Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО и сделать свой вклад в поддержку Украины