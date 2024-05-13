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Сибіга обговорив із заступником глави МЗС Нової Зеландії зміцнення підтримки України та Саміт миру

Сибіга обговорив із заступником глави МЗС Нової Зеландії зміцнення підтримки України та Саміт миру

Київ • УНН

 • 18800 перегляди

Андрій Сибіга обговорив з заступником міністра закордонних справ Нової Зеландії посилення допомоги Україні з боку країни та підготовку до майбутнього Глобального Саміту миру.

Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів онлайн-зустріч із заступником глави МЗС Нової Зеландії Тахамоаною Макферсоном. Дипломати обговорили посилення допомоги Україні та підготовку до Саміту миру. Про це пише УНН з посиланням на МЗС.

Деталі 

Як повідомляється, Андрій Сибіга висловив вдячність за всебічну підтримку Нової Зеландії у протистоянні України російській збройній агресії. 

Дипломати відзначили важливість продовження позитивної динаміки двосторонніх контактів на високому та найвищому рівнях і погодили подальші кроки на цьому напрямі.   

Співрозмовники обговорили питання подальшого зміцнення підтримки України з боку Нової Зеландії. 

Особливу увагу приділили  підготовці двох держав до Глобального Саміту миру у червні.

Нова Зеландія планує посилити співпрацю з НАТО і зробити свій внесок у підтримку України05.04.24, 09:23 • 29049 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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