Сибига обсудил с главой МИД Венгрии подготовку встречи лидеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море, международные инициативы в Карпатском регионе, вопросы национальных меньшинств и подготовку встречи лидеров двух государств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Во время разговора Андрей Сибига проинформировал венгерскую коллегу о продолжающихся российских атаках на украинские города, а также о попытках России поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность из-за блокирования свободы судоходства в Черном море.

В Министерстве иностранных дел отметили, что стороны обсудили координацию усилий Украины, Венгрии и международных партнеров для укрепления безопасности морских маршрутов и защиты глобальной продовольственной безопасности.

Особое внимание собеседники уделили международным инициативам, направленным на развитие межрегионального сотрудничества и процветания Карпатского региона. В частности, речь шла о Карпатской интеграционной инициативе.

Отдельно обменялись мнениями по вопросам, связанным с национальными меньшинствами. В этом контексте я подчеркнул приверженность Украины поддержанию конструктивного диалога, который будет способствовать дальнейшему укреплению украинско-венгерских отношений. Договорились продолжать диалог и совместно работать над организацией встречи наших лидеров