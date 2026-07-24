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Сибига обсудил с главой МИД Венгрии подготовку встречи лидеров

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с вице-премьером Венгрии Анитой Орбан. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море и вопросы национальных меньшинств.

Сибига обсудил с главой МИД Венгрии подготовку встречи лидеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море, международные инициативы в Карпатском регионе, вопросы национальных меньшинств и подготовку встречи лидеров двух государств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Во время разговора Андрей Сибига проинформировал венгерскую коллегу о продолжающихся российских атаках на украинские города, а также о попытках России поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность из-за блокирования свободы судоходства в Черном море.

В Министерстве иностранных дел отметили, что стороны обсудили координацию усилий Украины, Венгрии и международных партнеров для укрепления безопасности морских маршрутов и защиты глобальной продовольственной безопасности.

Особое внимание собеседники уделили международным инициативам, направленным на развитие межрегионального сотрудничества и процветания Карпатского региона. В частности, речь шла о Карпатской интеграционной инициативе.

Отдельно обменялись мнениями по вопросам, связанным с национальными меньшинствами. В этом контексте я подчеркнул приверженность Украины поддержанию конструктивного диалога, который будет способствовать дальнейшему укреплению украинско-венгерских отношений. Договорились продолжать диалог и совместно работать над организацией встречи наших лидеров

- отметил Андрей Сибига.

Сибига обсудил с главами МИД Польши и Словакии безопасность Черного моря и евроинтеграцию Украины24.07.26, 00:15 • 3208 просмотров

Андрей Тимощенков

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Украина