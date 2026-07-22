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Таймс

Сибига обсудил с главой МИД Германии безопасность в Черном море и ПВО

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Андрей Сибига провел переговоры с Йоханном Вадефулем. Стороны скоординировали усилия для восстановления свободы судоходства и усиления ПВО Украины.

Сибига обсудил с главой МИД Германии безопасность в Черном море и ПВО

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с федеральным министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение украинского внешнеполитического ведомства.

Детали

Отмечается, что глава МИД поблагодарил Германию за ее непоколебимую и всестороннюю поддержку Украины, в частности за военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь, а также за лидерство в укреплении безопасности Европы.

Стороны сосредоточились на ситуации в сфере безопасности в Черном море, которая стремительно меняется. Россия сознательно атакует гражданские суда и портовую инфраструктуру, пытаясь подорвать свободу судоходства и нарушить глобальную продовольственную безопасность

- говорится в сообщении.

Указывается, что стороны также скоординировали усилия для восстановления свободы судоходства, укрепления морской безопасности и "обеспечения решительного международного ответа". Кроме того, дипломаты обсудили практические шаги по усилению противовоздушной обороны Украины, расширению оборонно-промышленного сотрудничества и ускорению совместных усилий, которые укрепляют как устойчивость Украины, так и безопасность Европы.

"Мы остаемся в тесной координации относительно дальнейших шагов", - подчеркнул Сибига.

Напомним

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в этом месяце бывшие высокопоставленные чиновники Германии и России встретились в столице Азербайджана Баку для переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Настолько же секретная, насколько и неважная - Тихий о встрече экс-чиновников Германии и рф в Баку22.07.26, 13:52 • 3130 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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