Настолько же секретная, насколько и неважная - Тихий о встрече экс-чиновников Германии и рф в Баку
Киев • УНН
Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и россии в Баку является неважной. Украина не уполномочивала участников на такие переговоры.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали неважной тайную встречу бывших высокопоставленных чиновников россии и Германии в Баку в Азербайджане, на которой якобы обсуждали войну рф против Украины. Об этом в комментарии журналистам заявил спикер МИД Георгий Тихий, пишет УНН.
Встреча настолько же тайная, насколько неважная. Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю
Дополнение
Президент Азербайджана заявил, что 12-14 июля в Баку состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России. Канцлер Германии Мерц отрицал причастность правительства к этим переговорам.
По сообщениям СМИ, неофициальная немецкая делегация, в состав которой входили бывший руководитель ведомства федерального канцлера времен Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек, провела встречу в азербайджанской столице с несколькими соратниками президента России Владимира Путина.
По данным СМИ, в состав российской делегации входили Валерий Фадеев, который возглавляет Совет президента России по развитию гражданского общества и правам человека, а также Виктор Зубков - бывший вице-премьер-министр России, который ныне возглавляет совет директоров государственного энергетического концерна "Газпром".