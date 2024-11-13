Сибига и Блинкен обсудили военную помощь после выборов в США: о чем еще шла речь

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Брюсселе двусторонние переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, стороны скоординировали дальнейшие шаги после президентских выборов в Соединенных Штатах и обсудили дальнейшую военную помощь США, сообщили в МИД Украины в среду, пишет УНН.

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"Дипломаты уделили основное внимание переговоров обороноспособности Украины, укреплению воздушного щита накануне зимы, потребности Сил обороны в дальнобойном вооружении, евроатлантической интеграции Украины и усилиям, направленным на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - указали в МИД.

Сибига проинформировал Блинкена о последствиях массированной ночной атаки рф. "Мы должны остановить агрессора силой оружия, санкций и дипломатии", - отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что защита Украины не может быть приостановлена или отложена, ведь россия ежедневно бомбит украинскую критически важную инфраструктуру, энергосистему, порты, больницы и школы. Министр добавил, что Украине нужно усиление обороны для защиты людей уже сейчас, поэтому партнеры должны ускорить принятие всех важных решений.

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В этом контексте Сибига заявил, что наступил критический момент не только для Украины, но и для других регионов мира. "россия использует иранские дроны, северокорейские баллистические ракеты и войска для нападения на Украину. В ответ кремль оказывает помощь этим режимам. Вот как эта война подрывает безопасность в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Это все связано между собой", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, союзники должны заставить россию прекратить свою агрессию. Он добавил, что партнеры могут достичь справедливого мира только через единство и силу.

"Умиротворение не сработает. Сработает сила", - подчеркнул министр.

"Стороны также скоординировали дальнейшие шаги после президентских выборов в США. Андрей Сибига отметил, что Украина всегда ценила крепкую двухпартийную поддержку Вашингтона и сохраняет контакт с обеими партиями. По словам министра, украинская сторона сотрудничает как с новоизбранным Президентом и его командой, так и с действующей администрацией, которая готовится к отставке", - сообщили в МИД.

Сибига "отметил важность планов США по выделению всех ранее утвержденных средств на военную помощь в ближайшие недели и подчеркнул решающее значение лидерства Америки для восстановления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Министр "выразил уверенность в дальнейшей поддержке США и совместных решительных шагах".

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