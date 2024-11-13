Сибига и Блинкен обсудили военную помощь после выборов в США: о чем еще шла речь

ukenru
Эксклюзив
Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19
14:21 • 6589 просмотра

Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
13:58 • 26826 просмотра

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Эксклюзив
Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал
09:40 • 51589 просмотра

Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал

Эксклюзив
Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея
 • 105069 просмотра

Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
 • 112466 просмотра

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

Эксклюзив
«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
 • 115028 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

Эксклюзив
Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
 • 113884 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Эксклюзив
Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
 • 109180 просмотра

Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

Эксклюзив
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
 • 127225 просмотра

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине
 • 102356 просмотра

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за ракетной угрозы

В Киеве предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за ракетной угрозы

 • 81605 просмотра
Северокорейские солдаты присоединяются к россии в боевых действиях - Госдеп

Северокорейские солдаты присоединяются к россии в боевых действиях - Госдеп

 • 59953 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

 • 65168 просмотра
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

 • 49850 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливера"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливера"

09:04 • 100533 просмотра
публикации
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

14:54 • 106 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

13:58 • 26826 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливера"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливера"

09:04 • 100533 просмотра
Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

 • 110886 просмотра
Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

 • 113080 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

 • 49850 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

 • 65168 просмотра
Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

 • 65770 просмотра
OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

 • 66769 просмотра
Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

 • 90318 просмотра
Актуальное
Сибига и Блинкен обсудили военную помощь после выборов в США: о чем еще шла речь

Сибига и Блинкен обсудили военную помощь после выборов в США: о чем еще шла речь

Киев  •  УНН

 • 1974 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Украины провел переговоры с госсекретарем США в Брюсселе. Обсудили дальнейшую военную помощь, координацию действий после выборов и укрепление воздушного щита Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Брюсселе двусторонние переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном,  стороны скоординировали дальнейшие шаги после президентских выборов в Соединенных Штатах и обсудили дальнейшую военную помощь США, сообщили в МИД Украины в среду, пишет УНН.

Детали

"Дипломаты уделили основное внимание переговоров обороноспособности Украины, укреплению воздушного щита накануне зимы, потребности Сил обороны в дальнобойном вооружении, евроатлантической интеграции Украины и усилиям, направленным на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - указали в МИД.

Сибига проинформировал Блинкена о последствиях массированной ночной атаки рф. "Мы должны остановить агрессора силой оружия, санкций и дипломатии", - отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что защита Украины не может быть приостановлена или отложена, ведь россия ежедневно бомбит украинскую критически важную инфраструктуру, энергосистему, порты, больницы и школы. Министр добавил, что Украине нужно усиление обороны для защиты людей уже сейчас, поэтому партнеры должны ускорить принятие всех важных решений. 

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: вспомнил о партнерах13 нояб. 2024, 08:28 • 20550 просмотров

В этом контексте Сибига заявил, что наступил критический момент не только для Украины, но и для других регионов мира. "россия использует иранские дроны, северокорейские баллистические ракеты и войска для нападения на Украину. В ответ кремль оказывает помощь этим режимам. Вот как эта война подрывает безопасность в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Это все связано между собой", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, союзники должны заставить россию прекратить свою агрессию. Он добавил, что партнеры могут достичь справедливого мира только через единство и силу. 

"Умиротворение не сработает. Сработает сила", - подчеркнул министр.

"Стороны также скоординировали дальнейшие шаги после президентских выборов в США. Андрей Сибига отметил, что Украина всегда ценила крепкую двухпартийную поддержку Вашингтона и сохраняет контакт с обеими партиями. По словам министра, украинская сторона сотрудничает как с новоизбранным Президентом и его командой, так и с действующей администрацией, которая готовится к отставке", - сообщили в МИД.

Сибига "отметил важность планов США по выделению всех ранее утвержденных средств на военную помощь в ближайшие недели и подчеркнул решающее значение лидерства Америки для восстановления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Министр "выразил уверенность в дальнейшей поддержке США и совместных решительных шагах".

Блинкен после встречи с Генсеком НАТО встретился с Сибигой тет-а-тет в Брюсселе: какие уже заявления сделал госсекретарь США13 нояб. 2024, 12:35 • 10765 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
natoNATO
severnaya-koreyaСеверная Корея
bryusselБрюссель
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
iranИран