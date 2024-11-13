Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: вспомнил о партнерах

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: вспомнил о партнерах

Киев  •  УНН

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Президент Украины прокомментировал массированную атаку рф. Зеленский поблагодарил партнеров за помощь с системами ПВО и РЭБ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку рф, отметив важность своевременных поставок противоракет и систем защиты, пишет УНН.

Детали

«Сегодня утром был очередной комбинированный удар России по нашим городам, и был эффективный ответ на него от нашей ПВО. Сбили российские ракеты, в частности баллистику, крылатые ракеты, атаковавшие Киев, а также дроны. Всего около 90 ударных дронов атаковали Украину», - отметил Президент в соцсетях.

рф массированно атаковала Украину 96 ракетами и беспилотниками: сбиты две Х-101, две баллистические ракеты и 37 дронов13 нояб. 2024, 08:15 • 3406 просмотров

«И важно, что у наших сил есть чем защищать страну от российского террора. Благодарен каждому из партнеров, кто помогает. Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставке РЭБ - это, без преувеличения, быть спасителями людей. Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО - это сохраненные жизни, защищенная инфраструктура. И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе», - прокомментировал ночную атаку РФ Зеленский.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев
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