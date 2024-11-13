рф массированно атаковала Украину 96 ракетами и беспилотниками: сбиты две Х-101, две баллистические ракеты и 37 дронов

россия атаковала Украину 90 беспилотниками и 6 ракетами, сбито 4 ракеты и 37 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 ноября 2024 года (с 15.00 12 ноября) противник нанес удар по Украине ракетами различных типов, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено 96 средств воздушного нападения (без учета КАБ): 2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл. - рф по Сумщине; 2 крылатые ракеты Х-101 - рф со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Каспийское море; 2 баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 район пусков Воронежская обл. - рф; 90 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 и 37-ми БПЛА противника в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях. 47 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, два БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России. Еще два беспилотника - в воздухе, боевая работа продолжается! - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

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