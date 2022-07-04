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Швейцария будет инвестировать в украинские климатические проекты – Шмыгаль

Швейцария будет инвестировать в украинские климатические проекты – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 82519 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. После победы Украины над россией Швейцария будет инвестировать в реализацию украинских государственных и частных климатических проектов “зеленого” восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

"После нашей победы Швейцария будет инвестировать в реализацию украинских государственных и частных климатических проектов “зеленого” восстановления", - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, сегодня в Лугано подписали соответствующее соглашение.

Шмыгаль объяснил, что речь идет о проектах в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и отходов.

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"Украинский бизнес получит доступ к выгодным инвестициям для реализации проектов, которые будут способствовать сокращению выбросов углерода и двигать вперед “зеленую” трансформацию страны. В обмен на “зеленые” инвестиции Швейцария будет получать от Украины верифицированные результаты по смягчению изменения климата", - отметил премьер-министр.

Он сообщил, что продолжаются переговоры с международными партнерами, чтобы максимально расширить коалицию возобновления Украины.

Дополнение

Украина представляет в Лугано национальный взгляд на восстановление страны.

Европейский Союз может покрыть основную часть общей финансовой помощи Украине на послевоенное восстановление, которая может превысить 500 млрд евро.

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