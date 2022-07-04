Швейцария будет инвестировать в украинские климатические проекты – Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. После победы Украины над россией Швейцария будет инвестировать в реализацию украинских государственных и частных климатических проектов “зеленого” восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
"После нашей победы Швейцария будет инвестировать в реализацию украинских государственных и частных климатических проектов “зеленого” восстановления", - написал Шмыгаль в Telegram.
По его словам, сегодня в Лугано подписали соответствующее соглашение.
Шмыгаль объяснил, что речь идет о проектах в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и отходов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восстановление Украины: стала известна программа мероприятий конференции в Лугано
"Украинский бизнес получит доступ к выгодным инвестициям для реализации проектов, которые будут способствовать сокращению выбросов углерода и двигать вперед “зеленую” трансформацию страны. В обмен на “зеленые” инвестиции Швейцария будет получать от Украины верифицированные результаты по смягчению изменения климата", - отметил премьер-министр.
Он сообщил, что продолжаются переговоры с международными партнерами, чтобы максимально расширить коалицию возобновления Украины.
Дополнение
Украина представляет в Лугано национальный взгляд на восстановление страны.
Европейский Союз может покрыть основную часть общей финансовой помощи Украине на послевоенное восстановление, которая может превысить 500 млрд евро.