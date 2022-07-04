Швейцарія інвестуватиме в українські кліматичні проекти – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Після перемоги України над росією Швейцарія інвестуватиме у реалізацію українських державних та приватних кліматичних проектів “зеленого” відновлення. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Після нашої перемоги Швейцарія інвестуватиме у реалізацію українських державних та приватних кліматичних проєктів “зеленого” відновлення", - написав Шмигаль у Telegram.
За його словами, сьогодні в Лугано підписали відповідну угоду.
Шмигаль пояснив, що мова йде про проекти у сфері електроенергетики, теплопостачання, промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства та відходів.
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"Український бізнес отримає доступ до вигідних інвестицій для реалізації проєктів, які сприятимуть скороченню викидів вуглецю та рухатимуть вперед “зелену” трансформацію країни. В обмін на “зелені” інвестиції Швейцарія отримуватиме від України верифіковані результати з пом’якшення зміни клімату", - зазначив прем'єр-міністр.
Він повідомив, що тривають переговори з міжнародними партнерами, аби максимально розширити коаліцію відновлення України.
Доповнення
Україна презентує у Лугано національний погляд на відбудову країни.
Європейський Союз може покрити основну частину загальної фінансової допомоги Україні на повоєнну відбудову, яка може перевищити 500 млрд євро.