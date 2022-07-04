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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Швейцарія інвестуватиме в українські кліматичні проекти – Шмигаль

Швейцарія інвестуватиме в українські кліматичні проекти – Шмигаль

Київ • УНН

 • 82521 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Після перемоги України над росією Швейцарія інвестуватиме у реалізацію українських державних та приватних кліматичних проектів “зеленого” відновлення. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

"Після нашої перемоги Швейцарія інвестуватиме у реалізацію українських державних та приватних кліматичних проєктів “зеленого” відновлення", - написав Шмигаль у Telegram.

За його словами, сьогодні в Лугано підписали відповідну угоду.

Шмигаль пояснив, що мова йде про проекти у сфері електроенергетики, теплопостачання, промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства та відходів.

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"Український бізнес отримає доступ до вигідних інвестицій для реалізації проєктів, які сприятимуть скороченню викидів вуглецю та рухатимуть вперед “зелену” трансформацію країни. В обмін на “зелені” інвестиції Швейцарія отримуватиме від України верифіковані результати з пом’якшення зміни клімату", - зазначив прем'єр-міністр.

Він повідомив, що тривають переговори з міжнародними партнерами, аби максимально розширити коаліцію відновлення України.

Доповнення

Україна презентує у Лугано національний погляд на відбудову країни.

Європейський Союз може покрити основну частину загальної фінансової допомоги Україні на повоєнну відбудову, яка може перевищити 500 млрд євро.

Українські Національні Новини

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