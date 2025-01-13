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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швеция направляет военные корабли в Балтийское море: что происходит?

Швеция направляет военные корабли в Балтийское море: что происходит?

Киев  •  УНН

 • 5040 просмотра

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Швеция отправляет три военных корабля и самолет-разведчик для новой миссии НАТО в Балтийском море. Миссия направлена на защиту подводных кабелей.

Швеция отправит три военных корабля и самолет-разведчик для участия в новой миссии НАТО по наблюдению за Балтийским морем. Спасатели ликвидировали пожары. Об этом сообщает SVT, передает УНН.

Детали

Этот шаг является частью операции, направленной на защиту важных подводных кабелей в регионе. Хотя сроки участия Швеции в операции не определены, они зависят от решений руководителей миссии НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время конференции по безопасности отметил, что в условиях нынешней ситуации в Европе мир уже не является таким, каким он был раньше. Он подчеркнул, что хотя Швеция не ведет войну, ситуация в мире вызывает серьезную обеспокоенность.

В этом году тема конференции была сосредоточена на лидерстве и управлении для усиления устойчивости в условиях глобальных угроз. В своем выступлении Кристерссон отметил важность мониторинга ситуации и объединения усилий для обеспечения безопасности в Балтийском регионе.

Эти события стали следствием инцидента, когда судно, перевозившее топливо, повредило подводные кабели между Финляндией и Эстонией. Финские власти вовремя вмешались, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. Швеция также присоединилась к расследованию и обеспечила участие своих судов для поднятия доказательств.

Правительство Швеции заявляет, что причины этих инцидентов могут быть частью более широких гибридных атак, таких как кибератаки, и что эти угрозы могут становиться частью новой стратегии безопасности в регионе.

Швеция не исключает возможности отправки войск в Украину - министр обороны19.12.24, 13:47 • 18197 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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