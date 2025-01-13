Швеция направляет военные корабли в Балтийское море: что происходит?
Киев • УНН
Швеция отправляет три военных корабля и самолет-разведчик для новой миссии НАТО в Балтийском море. Миссия направлена на защиту подводных кабелей.
Швеция отправит три военных корабля и самолет-разведчик для участия в новой миссии НАТО по наблюдению за Балтийским морем. Спасатели ликвидировали пожары. Об этом сообщает SVT, передает УНН.
Детали
Этот шаг является частью операции, направленной на защиту важных подводных кабелей в регионе. Хотя сроки участия Швеции в операции не определены, они зависят от решений руководителей миссии НАТО.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время конференции по безопасности отметил, что в условиях нынешней ситуации в Европе мир уже не является таким, каким он был раньше. Он подчеркнул, что хотя Швеция не ведет войну, ситуация в мире вызывает серьезную обеспокоенность.
В этом году тема конференции была сосредоточена на лидерстве и управлении для усиления устойчивости в условиях глобальных угроз. В своем выступлении Кристерссон отметил важность мониторинга ситуации и объединения усилий для обеспечения безопасности в Балтийском регионе.
Эти события стали следствием инцидента, когда судно, перевозившее топливо, повредило подводные кабели между Финляндией и Эстонией. Финские власти вовремя вмешались, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. Швеция также присоединилась к расследованию и обеспечила участие своих судов для поднятия доказательств.
Правительство Швеции заявляет, что причины этих инцидентов могут быть частью более широких гибридных атак, таких как кибератаки, и что эти угрозы могут становиться частью новой стратегии безопасности в регионе.
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