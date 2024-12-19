Швеция не исключает возможности отправки войск в Украину - министр обороны

Швеция не исключает возможности развертывания своих войск в Украине для укрепления обороноспособности страны, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Kyiv Independent, опубликованном 18 декабря, передает УНН.

Отвечая на вопрос о том, может ли Швеция принять участие в более непосредственном физическом присутствии в Украине на фоне разговоров о возможном развертывании миротворцев для мониторинга возможного прекращения огня, Йонсон сказал, что "не исключает такой возможности".

Министр отметил, что Швеция уже имеет физическое присутствие в Украине через свое агентство оборонных закупок, которое работает с украинским правительством над закупкой военного оборудования.

Йонсон также заявил, что Швеция не исключает возможности проведения военных учений на территории Украины.

Йонсон отметил необходимость усиления защиты Украины от российской агрессии и заявил, что поддерживает продление мандата Миссии ЕС по военной помощи (EUMAM), которая координирует военную поддержку Киева.

Он призвал к срочным мерам для обеспечения мира в Украине до 2025 года, назвав ситуацию "абсолютно ужасной и чрезвычайно важной". "Ставки в этой войне огромны как для украинского народа, так и для всей Европы", - сказал он.

Дополнение

По состоянию на октябрь, военная помощь Швеции Украине с начала полномасштабного вторжения уже достигает около 4,4 миллиардов долларов.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных сдвигах в дискуссиях о вероятности размещения миротворческого контингента в Украине. По его словам, этот вопрос поднимался во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Reuters со ссылкой на свои источники писало, что европейские страны обсуждают возможность отправки до 100 тысяч военныхв Украину. Предложение рассмотрят в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения.