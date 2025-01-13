Швеція направляє військові кораблі до Балтійського моря: що відбувається?
Київ • УНН
Швеція відправляє три військові кораблі та літак-розвідник для нової місії НАТО в Балтійському морі. Місія спрямована на захист підводних кабелів.
Швеція відправить три військові кораблі та літак-розвідник для участі в новій місії НАТО по спостереженню за Балтійським морем. Рятувальники ліквідували пожежі. Про це повідомляє SVT, передає УНН.
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Цей крок є частиною операції, спрямованої на захист важливих підводних кабелів у регіоні. Хоча терміни участі Швеції в операції не визначені, вони залежать від рішень керівників місії НАТО.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час конференції з безпеки зазначив, що в умовах нинішньої ситуації в Європі мир вже не є таким, яким він був раніше. Він підкреслив, що хоча Швеція не веде війну, ситуація в світі викликає серйозну стурбованість.
Цього року тема конференції була зосереджена на лідерстві та управлінні для посилення стійкості в умовах глобальних загроз. У своєму виступі Крістерссон наголосив на важливості моніторингу ситуації та об'єднання зусиль для забезпечення безпеки в Балтійському регіоні.
Ці події стали наслідком інциденту, коли судно, що перевозило пальне, пошкодило підводні кабелі між Фінляндією та Естонією. Фінська влада вчасно втрутилась, щоб запобігти подальшій шкоді. Швеція також долучилася до розслідування та забезпечила участь своїх суден для підняття доказів.
Уряд Швеції заявляє, що причини цих інцидентів можуть бути частиною ширших гібридних атак, таких як кібератаки, і що ці загрози можуть ставати частиною нової стратегії безпеки в регіоні.
Швеція не виключає можливості відправки військ в Україну - міністр оборони19.12.24, 13:47 • 18498 переглядiв