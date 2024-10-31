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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шведский доброжелатель отдал жизнь за Украину в борьбе с оккупантами

Киев  •  УНН

12:47 • 1678 просмотра

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Опытный шведский военный погиб на прошлой неделе во время боевых действий в Украине. МИД Швеции подтвердил информацию о смерти своего гражданина и проводит расследование.

Швед, который воевал за Украину против россии, погиб в бою. Об этом сообщили источники шведского издания SVT Nyheter, пишет УНН.

Детали

Знакомые описали шведского военного, как опытного солдата, который участвовал в войне в течение длительного времени.

Швед приехал в 2022 году и, как говорят, был убит в конце прошлой недели. Во время пребывания в Украине он служил в нескольких местах, в частности под Киевом, под Бахмутом и в россии.

Министерство иностранных дел подтвердило SVT, что им известно об этом случае.

"Мы получили информацию о том, что в последние дни в Украине умер шведский мужчина. Посольство в Киеве расследует эту информацию. Смерти за рубежом являются одними из самых чувствительных случаев, с которыми приходится иметь дело министерству", - заявили в минстерстве.

Напомним,

Летом стало известно о гибели как минимум двух иностранцев-добровольцев, которые воевали на стороне Украины. Так, в начале июля на передовой погиб британский волонтер и боевой медик Питер Фуше, псевдоним Hasta La Vista. Он погиб, спасая раненых украинских солдат и эвакуируя мирное население из прифронтовых городов во время российской оккупации.

А в середине июля к северу от оккупированного Донецка погиб гражданин Финляндии, который помогал ВСУ. Это уже четвертый доброволец из Финляндии, который погиб в Украине.

Иностранцы смогут служить офицерами в ВСУ: Зеленский подписал важный закон26 октября 2024, 15:45 • 34051 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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