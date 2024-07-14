В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о наложении штрафов при обновлении данных военнообязанными без прохождения военно-врачебной комиссии, сообщает УНН со ссылкой на официальное сообщение министерства.

Минобороны заявили, что распространенная сегодня в СМИ на соцсетях информация о штрафах была вызвана некорректной трактовкой нормы закона об обновлении военно-учетных данных и предусмотренных законодательством штрафов

"В связи с распространением неточной информации в некоторых телеграмм-каналах и других информационных ресурсах относительно штрафов за обновление данных без прохождения военно-врачебной комиссии Министерство обороны Украины разъясняет.

Сейчас законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы.

Министерство обороны подчеркивает, что при обновлении данных прохождения военно-врачебной комиссии не требуется. Прохождение ВВК необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, сколько раз в год нужно проходить ВВК

Как отметил директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк:

"Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами - это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статье 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена отдельная обязанность граждан - прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы".

С начала года ТЦК составило 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета - Опендатабот