С начала года в исполнительную службу передано почти 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета от ТЦК. В течение первого полугодия текущего года количество штрафов, направленных в исполнительную службу от ТЦК, превысило прошлогодний показатель за весь год. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот, пишет УНН.

С начала года от Территориальных центров комплектования (ТЦК) в исполнительную службу передано почти 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета. В течение первого полугодия текущего года количество штрафов от ТЦК, поступивших в исполнительную службу, превысило общее количество штрафов за весь прошлый год.

Возможность проверить штрафы за нарушение воинского учета, по которым открыто исполнительное производство, теперь доступна в Опендатаботе.

С начала года ТЦК передали на принудительное взыскание 11 798 штрафов за нарушение правил воинского учета, что уже превышает общее количество штрафов, взысканных за весь прошлый год, которое составляло 10 337. Из них 4236 штрафов уже закрыто, а 7562 еще взыскиваются с должников.

Стоит понимать, что речь идет не обо всех штрафах, вынесенных ТЦК за нарушение правил воинского учета, а только те, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу. Соответственно, нарушители были внесены в Единый реестр должников. Из-за открытия подобного исполнительного производства может быть наложен арест на средства и имущество должника, с помощью которых в дальнейшем погасят долг - отмечают аналитики.

Напомним,

Утром 21 июня в Луцке на сотрудников ТЦК и СП напали с газовым баллончиком. Личности нападавших уже установлены.