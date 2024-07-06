В Минобороны напомнили, сколько раз в год нужно проходить ВВК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По словам спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина, во время военного положения военно-врачебную комиссию нужно проходить ежегодно.

Во время военного положения ВВК нужно проходить раз в год. Об этом сообщил спикер МОУ Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"ВВК во время военного положения надо проходить раз в год и об этом нужно помнить, потому что в мирное время раз в 5 лет действует такая норма", - сказал Лазуткин.

Он отметил, что на некоторых участках фронта происходит обострение, поэтому следует работать с реальностью и приспосабливаться к ней.

Дополнение

Представитель Генерального штаба ВСУ Юрий Глущенко объяснял, что срок действия заключения военно-врачебной комиссии, которая определяет пригодность к службе, составляет один год.

Правительство внесло изменения в порядок ведения воинского учета: кто не будет проходить ВВК13 июня 2024, 07:25 • 12565 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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