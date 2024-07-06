В Минобороны напомнили, сколько раз в год нужно проходить ВВК

Во время военного положения ВВК нужно проходить раз в год. Об этом сообщил спикер МОУ Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"ВВК во время военного положения надо проходить раз в год и об этом нужно помнить, потому что в мирное время раз в 5 лет действует такая норма", - сказал Лазуткин.

Он отметил, что на некоторых участках фронта происходит обострение, поэтому следует работать с реальностью и приспосабливаться к ней.

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Представитель Генерального штаба ВСУ Юрий Глущенко объяснял, что срок действия заключения военно-врачебной комиссии, которая определяет пригодность к службе, составляет один год.

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